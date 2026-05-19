Compania aeriană FlyOne a renunțat la majoritatea zborurilor din aeroportul București.

Potrivit portalului BoardingPass, compania aeriană a anulat opt din cele 11 destinații planificate, informează bani.md.

La sfârșitul anului 2025, compania a anunțat o extindere masivă a rețelei de zboruri, planificând lansarea curselor spre orașe europene populare, inclusiv Dublin, Frankfurt-Hahn, Paris, Barcelona, Londra, Madrid și Nisa.

Totuși, dintre toate noile destinații, a fost lansată efectiv doar ruta București – aeroportul Londra Luton, care a început să opereze din 17 mai 2026.

Încă înainte de lansare, au fost anulate zborurile spre Dublin, Frankfurt-Hahn, Aeroportul Charles de Gaulle din Paris, Nisa, Barcelona și Madrid. În plus, compania a renunțat și la unele rute care erau deja operate de câteva luni, inclusiv München și Verona.

După reducerea masivă a operațiunilor din București, FlyOne continuă să vândă bilete doar pentru trei destinații: Tel Aviv, Bruxelles și Londra.

Decizia a fost luată într-o perioadă dificilă pentru industria aviatică europeană, care se confruntă cu creșterea costurilor și o competiție tot mai acerbă între companiile low-cost.