bani.md
19 Mai 2026, 09:56
Compania aeriană FlyOne a renunțat la majoritatea zborurilor din Aeroportul București

Compania aeriană FlyOne își revizuiește brusc planurile de extindere pe piața românească și renunță la majoritatea rutelor anunțate anterior din Aeroportul Internațional Henri Coandă din București.

Potrivit portalului BoardingPass, compania aeriană a anulat opt din cele 11 destinații planificate, informează bani.md.

La sfârșitul anului 2025, compania a anunțat o extindere masivă a rețelei de zboruri, planificând lansarea curselor spre orașe europene populare, inclusiv Dublin, Frankfurt-Hahn, Paris, Barcelona, Londra, Madrid și Nisa.

Totuși, dintre toate noile destinații, a fost lansată efectiv doar ruta București – aeroportul Londra Luton, care a început să opereze din 17 mai 2026.

Încă înainte de lansare, au fost anulate zborurile spre Dublin, Frankfurt-Hahn, Aeroportul Charles de Gaulle din Paris, Nisa, Barcelona și Madrid. În plus, compania a renunțat și la unele rute care erau deja operate de câteva luni, inclusiv München și Verona.

După reducerea masivă a operațiunilor din București, FlyOne continuă să vândă bilete doar pentru trei destinații: Tel Aviv, Bruxelles și Londra.

Decizia a fost luată într-o perioadă dificilă pentru industria aviatică europeană, care se confruntă cu creșterea costurilor și o competiție tot mai acerbă între companiile low-cost.

