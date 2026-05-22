noi.md
22 Mai 2026, 15:17
1 384
Cod Galben de instabilitate atmosferică: Poliția îndeamnă cetățenii să fie prudenți

Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii să manifeste maximă prudență în contextul Codului Galben de instabilitate atmosferică.

Avertizarea a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru astăzi, în intervalul orelor 14:00–23:00, transmite noi.md.

Potrivit meteorologilor, în această perioadă sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică, iar autoritățile recomandă populației să ia măsuri de precauție pentru a evita situațiile periculoase.

Poliția îndeamnă părinții să supravegheze copiii, iar șoferii să fie atenți unde își parchează automobilele și să adapteze viteza la condițiile de drum. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită în trafic și în spațiile deschise.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să evite aflarea în apropierea arborilor, pilonilor și altor obiecte care ar putea fi doborâte de vânt și să nu atingă cablurile electrice căzute la pămînt. În cazul producerii unor situații de urgență, cetățenii sunt rugați să apeleze numărul unic de urgență 112.

