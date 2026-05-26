realitatea.md logorealitatea
26 Mai 2026, 17:30
Cauciucuri, sticle și găleți ruginite, scoase din lacurile din Chișinău înainte de deschiderea sezonului estival

În Capitală s-au încheiat lucrările de curățare a lacurilor municipale înainte de începerea sezonului estival.

Cauciucuri, sticle și găleți ruginite au fost scoase din lacurile Valea Morilor, La Izvor, Valea Trandafirilor și din lacul din „Parcul Râșcani” de către angajații Serviciului Salvare pe Apă ai Întreprinderii Municipale „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, transmite realitatea.md.

Potrivit reprezentanților întreprinderii municipale, deșeurile au ajuns în apă în perioada iernii: acestea au fost aruncate pe suprafața lacurilor înghețate, iar după topirea gheții au ajuns sub apă, creând un pericol pentru cei care se odihnesc și pentru cei care practică înotul.

Autoritățile au declarat că toate plajele orașului sunt deja pregătite pentru sezonul estival. Pe teritoriile respective au fost instalate geamandurile pentru delimitarea zonelor sigure pentru înot, a fost adus și dezinfectat nisipul, au fost amplasate șezlonguri și umbrele.

În plus, calitatea apei din lacurile municipale este monitorizată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Deschiderea oficială a sezonului estival în Capitală este programată pentru începutul lunii iunie.

