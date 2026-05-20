20 Mai 2026, 11:32
Banca Alimentară a Moldovei a adunat peste 509 tone de produse pentru persoanele nevoiașe

De la lansarea inițiativei și până în prezent, cantitatea totală de produse alimentare colectate de către Banca de Alimente a depășit 509 tone, echivalentul a peste 1,17 milioane de pachete alimentare standard pentru nevoiași.

Rolul Băncii Alimentare a Moldovei în optimizarea lanțurilor alimentare - reducerea cantității de pierderi de produse alimentare - a fost discutat în cadrul unei întâlniri de familiarizare între fondatorul acestei organizații Igor Belei, directorul executiv Oleg Paraschiv și ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, scrie logos-pres.md.

Banca Alimentară este o organizație care gestionează mecanismul de colectare din rețelele comerciale a produselor alimentare nevândute, sortarea acestora și transmiterea către serviciile sociale ale Republicii Moldova.

În timpul dialogului dintre reprezentanții Băncii Alimentare și conducerea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Mediului, printre alte aspecte ale activității acestei structuri a fost abordată tema organizării de evenimente informative și educaționale, menite să sprijine consumul responsabil și reducerea risipei alimentare, se menționează în comunicatul MAIA.

În cursul anului 2025, în cadrul implementării acestui model de redistribuire a alimentelor, au fost colectate peste 124 tone de produse alimentare, din care au fost formate aproximativ 248,7 mii de pachete alimentare destinate categoriilor vulnerabile ale populației. Produsele au fost distribuite către 98 de organizații cu profil social: cantine, centre de plasament, centre de zi și aziluri de bătrâni.

