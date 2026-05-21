Avocata familiei Vartic contrazice Ministerul de Interne: Nu există concluzii preliminare.

Jurista afirmă că expertul din România implicat în expertiza suplimentară nu a transmis nicio concluzie preliminară și avertizează asupra unei posibile ingerințe în desfășurarea anchetei, transmite noi.md.

Într-o poziție publică, Gabriela Kornacker a respins afirmațiile potrivit cărora concluziile preliminare ale expertizei nu ar indica elemente noi față de raportul medico-legal anterior.

„Expertul din România nu a formulat și nu a transmis nicio concluzie preliminară care să valideze sau să infirme raportul medico-legal anterior”, a declarat avocata.

Potrivit acesteia, dacă informațiile invocate de ministra Afacerilor Interne au fost comunicate înainte de finalizarea oficială a expertizei de către unul dintre experții medico-legali din Republica Moldova, situația ar putea avea implicații juridice grave.

„Această antepronunțare publică a unui oficial politic de rang înalt asupra unei probe științifice aflate în derulare constituie o ingerință inadmisibilă în activitatea anchetei”, a subliniat Gabriela Kornacker.

Avocata susține că apariția unor presupuse concluzii preliminare în spațiul public, înaintea prezentării raportului oficial, „creează haos în societate și amplifică și mai mult neîncrederea în corectitudinea anchetei”.

Amintim că că pe 20 mai, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că concluziile preliminare după expertiza efectuată în urma exhumării Ludmilei Vartic nu indică elemente suplimentare față de raportul medico-legal realizat anterior.