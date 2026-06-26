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agora.md logoagora
26 Iunie 2026, 17:19
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Armamentul și tehnica militară neutilizată vor putea fi vândute, donate sau date în locațiune

Forțele Armate vor putea să identifice activele care nu mai pot fi utilizate pentru apărarea națională și să transmită dreptul de proprietate sau de folosință asupra acestora.

Armamentul și tehnica militară neutilizată vor putea fi vândute, donate sau date în locațiune.
Armamentul și tehnica militară neutilizată vor putea fi vândute, donate sau date în locațiune.

Un proiect de lege lege în acest sens a fost votat în a doua lectură de 53 de deputați, transmite agora.md.

Autorii inițiativei menționează că noua lege va înlocui mai multe acte normative învechite care reglementează în prezent gestionarea și valorificarea activelor militare (armament, tehnică militară etc.) și a produselor cu dublă utilizare (civilă și militară) aflate în proprietatea statului.

Astfel, în legislație au fost introduse două noțiuni noi: „active cu destinație militară” – bunuri destinate realizării misiunilor de apărare națională, precum armamentul și tehnica militară, dar și „excedent neutilizat”- activele militare ce nu mai sunt utile sau nu mai pot fi utilizate pentru apărarea națională.

Noua lege mai prevede modalitatea de vânzare-cumpărare a activelor cu destinație militară în cadrul licitațiilor organizate de autorități, precum și alte forme de transmitere a dreptului de proprietate sau de folosință, precum donația, schimbul și darea în locațiune.

Proiectul mai reglementează procedura de identificare a excedentului neutilizat al activelor cu destinație militară și modalitățile de transmitere a acestuia.

Urmare a votului din Parlament, în termen de trei luni, Guvernul va institui Comisia pentru valorificarea excedentului neutilizat al activelor cu destinație militară și va aproba regulamentul de organizare și funcționare a acesteia.

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