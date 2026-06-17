Angajații care au în îngrijire copii sau alte rude nu vor putea fi concediați.

Guvernul a aprobat ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii, care interzice concedierea angajaților din cauza obligațiilor de îngrijire a copiilor sau rudelor apropiate.

Documentul obligă statul să elaboreze măsuri și servicii care să ajute cetățenii să îmbine eficient activitatea profesională cu viața personală, transmite rupor.md.

Noile reguli se aplică bărbaților și femeilor care întrețin copii sau au grijă de membri ai familiei în vârstă ori care au nevoie de ajutor. Autoritățile vor trebui să țină cont de aceste obligații la organizarea condițiilor de muncă și la acordarea accesului la protecția socială. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în țară se planifică dezvoltarea serviciilor publice și private de sprijin, precum și lansarea programelor informative despre egalitatea de șanse și ajutorul pentru cei care revin la muncă după o pauză cauzată de motive familiale.

Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a subliniat că acest pas are drept scop crearea unor condiții echitabile de muncă, reducerea discriminării și extinderea participării femeilor pe piața muncii. Ratificarea acordului nu va necesita înființarea unor noi instituții, însă va implica revizuirea legislației naționale, inclusiv Codul Muncii și Legea sistemului public de pensii, pentru consolidarea capacităților organelor de control.

Convenția nr. 156 a fost adoptată de Organizația Internațională a Muncii încă din 1981. Pentru Republica Moldova, prevederile acesteia vor intra oficial în vigoare la 12 luni după înregistrarea documentului de ratificare.