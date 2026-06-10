13 cazuri de fraudă, cu un prejudiciu de peste 1,5 milioane de lei, raportate în ultimele 24 de ore.

Potrivit forțelor de ordine, cazurile au fost înregistrate la Chișinău, Briceni, Bender, Cahul, Glodeni și Sîngerei.

Escrocii continuă să sune și să scrie cetățenilor, prezentându-se drept angajați ai băncilor sau instituțiilor de stat. Scopul lor este să obțină bani, date bancare sau informații personale, transmite rupor.md.

Poliția a anunțat că, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 322 de tentative de fraudă.

Forțele de ordine menționează că, în multe cazuri, victimele își dau seama că au fost înșelate abia după săptămâni sau luni de la transferul banilor. Unele fraude cu investiții false au continuat din februarie până în iunie 2023, iar sesizările au fost depuse abia pe 9 iunie.

Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmită bani, date bancare sau informații personale prin telefon, să întrerupă conversațiile suspecte și să verifice informațiile direct la instituțiile oficiale.