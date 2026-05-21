21 Mai 2026, 13:18
Tkaciuk: Astăzi guvernarea lichidează independența Republicii Moldova

Deputatul Mark Tkaciuk a declarat în cadrul emisiunii „La limită” de la ExclusivTV că lichidarea independenței este principalul aspect care ar trebui să preocupe opoziția.

Tkaciuk: Astăzi guvernarea lichidează independența Republicii Moldova.
Tkaciuk: Astăzi guvernarea lichidează independența Republicii Moldova.

„Când astăzi reprezentanții opoziției luptă pentru ratinguri, pentru recunoaștere personală, pentru câteva mișcări de dans, toate acestea sunt prostii”, a explicat Mark Tkaciuk.

Politicianul a subliniat și principala sarcină a opoziției.

„Astăzi opoziția este singura forță care poate păstra independența moldovenească, adică ceea ce a stat la baza formării acestui stat la 27 august 1991”, a declarat Tkaciuk.

Prezentatoarea a accentuat că „aceasta este opinia personală a domnului Tkaciuk”.

„Nu, aceasta nu este opinia mea personală, este opinia guvernării. Ei declară public, aceasta este sarcina lor, spun asta deschis în fiecare zi. Acum este deja un trend și o campanie desfășurată, începând cu șefa statului, Maia Grigorievna, și până la prim-ministrul Moldovei, Alexandru Munteanu. Ei vorbesc despre asta 24 de ore pe toate canalele, că dacă procesul nostru de integrare europeană nu reușește, atunci sarcina noastră este să unim cele două țări, să le transformăm într-un stat unic. Dacă procesul de integrare europeană nu reușește, iar el nu reușește, atunci vom merge pe altă cale. Ei spun asta deschis în fiecare zi. Eu redau această opinie”, a adăugat Tkaciuk.

