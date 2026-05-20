Sandu, despre unire: Moldova va lua în considerare alte opțiuni în cazul în care aderarea la UE va eșua.

Șefa statului a fost întrebată în cadrul unui interviu pentru DW și RFI la Strasbourg, dacă unirea cu România este „un plan B pentru integrarea în UE”, transmite jurnal.md.

„Îmi vreau țara în siguranță și vreau ca Moldova să facă parte din lumea liberă. Devine tot mai dificil pentru țările mici, în special în regiunea noastră, să-și păstreze și să își urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. A face parte din UE este, deci, pentru noi, o strategie de a supraviețui ca democrație. Și sperăm că vom reuși să implementăm acest plan cât mai curând”, a declarat Maia Sandu.

„Ne putem alătura României în UE și credem, și nu e vorba despre ce credem, dar avem și mai mulți oameni care susțin integrarea europeană în Moldova în prezent. Avem și oameni care susțin unirea cu România. Acum muncim din greu pentru ca Moldova să facă parte din UE și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, sigur că vom lua în considerare alte opțiuni. Obiectivul principal este ca în Moldova să fie menținută pacea și ca Moldova să rămână parte a lumii libere”, a adăugat șefa statului.

O declarație privind unirea cu România, făcută de Maia Sandu la începutul acestui an, a provocat mai multe reacții în spațiul public. În cadrul unui podcast, jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell au întrebat-o direct pe Maia Sandu dacă susține unirea cu România.

„Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”, a răspuns Maia Sandu.