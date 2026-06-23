Rise: Purtătoarea de cuvânt al MoldATSA a câștigat peste 1 milion de lei în mai puțin de un an de activitate.

În mai puţin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt la MoldATSA, întreprindere de stat responsabilă de securitatea traficului aerian din Moldova, Anastasia Taburceanu a fost remunerată cu peste 1 milion de lei.

Acest lucru este confirmat de datele oficiale, colectate și analizate de Rise Moldova.

Comunicatoare a fostului premier Natalia Gavrilița și verișoară cu șefa statului, Taburceanu a devenit în ultimele zile ținta unor dezbateri online, după ce în spațiul public au apărut detalii privind modul în care a fost angajată în această întreprindere strategică, precum și salariul pe care îl ridică.

Conform datelor RISE Moldova, Anastasia Taburceanu a fost angajată la MoldATSA la începutul lunii iunie 2025. Noua funcție i-a adus anul trecut venituri de peste jumătate de milion de lei, adică în medie ea a fost plătită cu peste 75.000 de lei pe lună.

Un nou an, o nouă remunerare

În 2026, remunerarea Anastasiei Taburceanu la MoldATSA a crescut semnificativ, depăşind 120.000 de lei pe lună. E o sumă practic de opt ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de aproape patru ori mai mult decât primește verișoara ei, președinta Maia Sandu.

Într-un răspuns pentru RISE Moldova, Taburceanu afirmă că salariul ei „este de 25.700 lei, la care se adaugă suplimentele prevăzute de legislație și de actele normative interne”.

Totodată, comunicatoarea susţine că, de când este angajata MoldATSA, a participat „la programe de instruire și perfecționare profesională în domeniul aviației civile”. Iar „sumele reflectate în documentele la care faceți referire pot include, pe lângă salariu, alte plăți aferente deplasărilor de serviciu, inclusiv diurne și cheltuieli de cazare”, explică ea.

În afară de întreprinderea MoldATSA, Anastasia Taburceanu susţine că mai prestează „servicii de comunicare în cadrul activităților de promovare” a unui plan guvernamental finanțat de UE, iar aceste activități „sunt raportate către Cancelaria de Stat”.

Totodată, ea precizează că la MoldATSA este plătită exclusiv pentru activitățile desfășurate în cadrul întreprinderii şi că salariul nu cuprinde și serviciile prestate în cadrul planului guvernamental. În același timp, ea nu menționează sursa de remunerare pentru serviciile acordate Cancelariei de Stat.

Consilieră a prim-ministrului Recean



Pe lângă MoldATSA și colaborarea cu Cancelaria de Stat, Anastasia Taburceanu a fost şi coordonatoarea campaniilor de comunicare a Guvernului condus de Dorin Recean. La finalul mandatului, Recean a făcut şi o postare cu un mesaj adresat echipei de comunicare.

„Le mulțumesc din inimă tuturor celor care, din spatele scenei, au făcut ca vocea Guvernului să ajungă limpede la oameni”, scria atunci Recean.

Taburceanu precizează pentru RISE că a activat „în funcția de consilieră a prim-ministrului Dorin Recean din aprilie 2023 până în octombrie 2025”. Cu toate acestea, ea nu a depus declaraţii de avere pentru anii respectivi.

„Nu dețineam o funcție oficială în cadrul Cancelariei, deci nu trebuia să depun declarația. Am avut contracte de durată scurtă cu diferiți donatori”, explică comunicatoarea, fără a oferi alte detalii, precum cine a fost donatorul şi sumele achitate.

Royalty de jumătate de milion

O altă sursă de venit pentru Anastasia Taburceanu a fost anul trecut Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), un ONG condus de Vadim Pistrinciuc, fost deputat liberal-democrat. Datele consultate de RISE Moldova arată că ea a încasat circa 600 de mii de lei sub formă de royalty – plată primită de regulă drept recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de autor asupra unei opere.

Comunicatoarea spune că remuneraţia a venit „în baza unui contract de consultanță, ca parte a unei echipe multidisciplinare”. „Activitatea a vizat identificarea și dezvoltarea unor mecanisme de prevenire și combatere a dezinformării și manipulării informaționale, precum și elaborarea unor recomandări și instrumente de intervenție în acest domeniu”, a declarat ea pentru RISE Moldova.

În 2024, în timp ce era coordonatoarea campaniilor de comunicare a Guvernului Recean, cea mai mare parte a veniturilor sale au provenit de la sucursala din Chişinău a unei firme americane de consultanță şi de la Institutul de Politici Publice.

În 2023, anul în care s-a alăturat Guvernului Recean, a beneficiat de remunerare de la două ONG-uri – Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi International Republican Institute Washington -, dar şi de la Agenţia de cooperare internațională a Germaniei (GIZ).

Înainte de a consilia Guvernul Recean, Taburceanu a fost purtătoarea de cuvânt a premierului Natalia Gavrilița. A renunțat la funcție la începutul anului 2023, cu o lună înainte ca Guvernul Gavrilița să cadă.

În acea perioadă, ea fondează Grai Grup SRL, firmă care „oferă servicii de consultanță în comunicare strategică, comunicare de criză și gestionare a campaniilor de comunicare” și care i-a adus în acel an cele mai mari venituri.

În primul an, cu doar un singur angajat declarat, firma a avut venituri de peste un milion de lei şi un profit de puțin sub un milion de lei (958.252 lei).

O parte din aceste venituri au provenit şi din contracte cu instituţii publice.

De exemplu, în octombrie 2023, obţine un contract de 95.000 de lei cu Oficiul Avocatului Poporului, pentru „servicii de elaborarea strategiei de comunicare”, dar și organizarea unor sesiuni de instruire în domeniul comunicării instituționale.

În acea perioadă, ea deja consilia Guvernul Recean.

În anul 2024, veniturile Grai Grup au scăzut abrupt la 164.000 de lei şi un profit de circa 60.000 de lei, ca în 2025 firma să raporteze „0” venituri şi pierderi de 3.829 lei.

Anastasia Taburceanu explică aceste evoluţii prin faptul că, în ultimii ani, activitățile profesionale pe care le desfășoară „în cadrul funcțiilor și proiectelor curente au necesitat implicare deplină. Din acest motiv, nu am mai participat activ la proceduri de achiziții, concursuri sau alte oportunități de contractare pentru serviciile pe care le poate oferi companiei sale.