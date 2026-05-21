PSRM cere audierea în Parlament a prim-ministrului cu privire la creșterea prețurilor.

În special, deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a reamintit în cadrul ședinței plenare a Parlamentului că, încă acum două luni, fracțiunea PSRM a avertizat asupra creșterii inevitabile a prețurilor după anularea hotărârii guvernamentale care reglementa prețul produselor alimentare de importanță socială, transmite noi.md.

„După cum vedem, rezultatul este deja, din păcate, unul negativ. Înțeleg că unii deputați nu au nevoie de pâine ieftină, pentru că în viața lor totul merge bine, dar totuși cozile de la magazinul „Franzeluța” de la ora 6 dimineața vorbesc de la sine”, a declarat Vladimir Odnostalco.

Deputatul a subliniat că creșterea prețurilor afectează direct coșul minim de consum, prestațiile sociale și nivelul de trai al cetățenilor.

Vladimir Odnostalco a mai afirmat că, dacă responsabilii din domeniu nu sunt capabili să ofere societății explicații clare, acest lucru trebuie să-l facă personal șeful Guvernului, pentru a informa cetățenii cu privire la ceea ce se întâmplă și la măsurile luate în domeniul securității alimentare.

În același timp, astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea a cerut audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu cu privire la acțiunile, strategiile și politicile implementate în ultimii 5 ani de către Executivul Republicii Moldova în domeniul revenirii diasporei acasă.

Vlad Batrîncea a cerut date clare privind numărul cetățenilor reveniți definitiv în Republica Moldova, numărul familiilor reunite, volumul investițiilor realizate de diaspora, precum și numărul afacerilor deschise cu sprijinul statului și al cetățenilor reveniți.

Totodată, au fost solicitate informații privind eficiența programelor guvernamentale de stimulare a revenirii acasă, facilitățile fiscale acordate, inclusiv în sectorul agricol, și impactul real al acestora asupra economiei naționale.

„Credem că cetățenii noștri pot deveni motorul dezvoltării țării și aici trebuie concentrate eforturile Guvernului. Însă ceea ce am auzit de la Guvern nu rezistă criticii și dorim să le formulăm întrebări clare. Astăzi în plenul Parlamentului solicităm audierea dlui Munteanu”, a concretizat Vlad Batrîncea.

Aceste inițiative nu au fost susținute de majoritatea parlamentară PAS.