Parlamentul Moldovei va examina 16 proiecte de lege la ședința plenară din 18 iunie.

Joi, 18 iunie, va avea loc ședința plenară a Parlamentului, în cadrul căreia deputații vor examina 16 acte normative.

Una dintre temele principale va fi protecția drepturilor cetățenilor cu statut de șomer și ale membrilor familiilor acestora care se mută în țările UE, Zona Economică Europeană sau statele Acordului Schengen, transmite rupor.md.

De asemenea, deputații vor discuta:

Introducerea standardelor pentru un salariu minim adecvat.

Creșterea transparenței și comparabilității comisioanelor pentru conturile de plată.

Asigurarea accesului cetățenilor la servicii bancare de bază.

Modificări la legea privind contractele de asigurare financiară.

Pe ordinea de zi sunt incluse proiecte care reglementează administrarea drumurilor naționale, precum și inițiative pentru consolidarea independenței energetice. Deputații vor examina simplificarea procedurilor pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice și regulile privind crearea rezervelor strategice de gaze naturale.

Parlamentarii intenționează să ratifice o serie de documente internaționale, printre care:

Acordul de credit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

Amendamentul privind schimbul automat de informații financiare.

Convențiile maritime internaționale privind siguranța navigației și protecția mediului.

La finalul sesiunii se preconizează examinarea proiectelor de lege privind protecția drepturilor copiilor, identificarea animalelor, precum și aprobarea unui nou vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Soluționarea Litigiilor.