theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 23:09
1 889
Copiază linkul
Link copiat

Parlamentul Moldovei va examina 16 proiecte de lege la ședința plenară din 18 iunie

Joi, 18 iunie, va avea loc ședința plenară a Parlamentului, în cadrul căreia deputații vor examina 16 acte normative.

Parlamentul Moldovei va examina 16 proiecte de lege la ședința plenară din 18 iunie.
Parlamentul Moldovei va examina 16 proiecte de lege la ședința plenară din 18 iunie.

Una dintre temele principale va fi protecția drepturilor cetățenilor cu statut de șomer și ale membrilor familiilor acestora care se mută în țările UE, Zona Economică Europeană sau statele Acordului Schengen, transmite rupor.md.

De asemenea, deputații vor discuta:

  • Introducerea standardelor pentru un salariu minim adecvat.

  • Creșterea transparenței și comparabilității comisioanelor pentru conturile de plată.

  • Asigurarea accesului cetățenilor la servicii bancare de bază.

  • Modificări la legea privind contractele de asigurare financiară.

Pe ordinea de zi sunt incluse proiecte care reglementează administrarea drumurilor naționale, precum și inițiative pentru consolidarea independenței energetice. Deputații vor examina simplificarea procedurilor pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice și regulile privind crearea rezervelor strategice de gaze naturale.

Parlamentarii intenționează să ratifice o serie de documente internaționale, printre care:

  • Acordul de credit cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).

  • Amendamentul privind schimbul automat de informații financiare.

  • Convențiile maritime internaționale privind siguranța navigației și protecția mediului.

La finalul sesiunii se preconizează examinarea proiectelor de lege privind protecția drepturilor copiilor, identificarea animalelor, precum și aprobarea unui nou vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Soluționarea Litigiilor.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici