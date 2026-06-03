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deschide.md logodeschide
3 Iunie 2026, 12:35
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Munteanu, despre ambasadorul SUA: Mă bucur că provine din mediul de afaceri, va impulsiona investiții

Premierul Alexandru Munteanu a venit cu o primă reacție după nominalizarea de către Casa Albă a lui Joseph Burkhalter pentru funcția de ambasador al SUA în R. Moldova.

Munteanu, despre ambasadorul SUA: Mă bucur că provine din mediul de afaceri, va impulsiona investiții.
Munteanu, despre ambasadorul SUA: Mă bucur că provine din mediul de afaceri, va impulsiona investiții.

În debutul ședinței Guvernului, Munteanu și-a exprimat bucuria că Burkhalter, a cărui candidatură trebuie să treacă și prin Senatul SUA, provine din mediul de afaceri, transmite deschide.md.

Astfel, premierul speră că venirea sa la Chișinău, unde Statele Unite nu mai au ambasador de peste doi ani, va facilita dezvoltarea proiectelor investiționale și consolidarea cooperării economice dintre R. Moldova și SUA.

Tot în debutul ședinței Guvernului, premierul Munteanu a mai anunțat că R. Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului de pe strada Tighina, unde se afla fostul Stadion Republican, și și-a îndeplinit toate obligațiile asumate pentru construcția noului sediu al Ambasadei Statelor Unite, precum și a unui parc public, cu păstrarea porților emblematice ale fostului stadion.

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