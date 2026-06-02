Maia Sandu a condamnat atacul nocturn al Rusiei asupra Ucrainei.

Șefa statului a subliniat că, în acest moment, este necesar „mai mult sprijin pentru Ucraina și o presiune mai puternică asupra Rusiei”.

„Rusia a lovit din nou Ucraina peste noapte. Vieți pierdute, case în ruină, familii trăind în frică sub rachete și drone. Mulțumirile mele fiecărui partener care sprijină Ucraina. Mai mult sprijin pentru Ucraina și o presiune mai puternică asupra Rusiei - ambele sunt necesare acum”, a scris Maia Sandu, într-un mesaj pe platforma X, transmite moldpres.md.

Rusia a lansat, noaptea trecută, un atac de amploare asupra unor oraşe din Ucraina, în urma căruia cel puțin nouă persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite. Cinci persoane au fost ucise în Dnipro şi 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marţi. Alte patru persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puţin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că două blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraş şi se teme că există persoane blocate sub dărâmături.