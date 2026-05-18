La Orhei va avea loc turul doi al alegerilor: Candidatul PAS s-a clasat pe locul cinci.

Potrivit datelor preliminare prezentate de CEC, la scrutinul desfășurat pe 17 mai în municipiul Orhei au participat 8.818 alegători, ceea ce reprezintă 34,36% din numărul total al alegătorilor înscriși pe liste, informează unimedia.info.

Cel mai bun rezultat a fost obținut de candidatul independent Ramiz Ansarov, care a acumulat 2020 de voturi, echivalentul a 23,14%.

Pe locul doi s-a clasat candidatul Partidului Politic „Liga Orașelor și Comunelor”, Sergiu Aga, cu 1705 voturi (19,53%), urmat de independentul Vasile Adașan, care a obținut 1623 de voturi (18,59%).

Candidata independentă Diana Memet a acumulat 1341 de voturi (15,36%), iar candidatul PAS, Sergiu Stanciu, a obținut 1311 voturi (15,02%).

În aceste condiții, niciun candidat nu a întrunit majoritatea necesară pentru a fi ales din primul tur, iar în municipiul Orhei urmează să fie organizat turul II al alegerilor locale noi.