unimedia.info logounimedia
18 Mai 2026, 08:11
19 363
La Orhei va avea loc turul doi al alegerilor: Candidatul PAS s-a clasat pe locul cinci

Comisia Electorală Centrală a publicat rezultatele preliminare ale alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Orhei. Niciun candidat nu a acumulat peste 50% din voturi, astfel că în oraș va avea loc turul doi.

Potrivit datelor preliminare prezentate de CEC, la scrutinul desfășurat pe 17 mai în municipiul Orhei au participat 8.818 alegători, ceea ce reprezintă 34,36% din numărul total al alegătorilor înscriși pe liste, informează unimedia.info.

Cel mai bun rezultat a fost obținut de candidatul independent Ramiz Ansarov, care a acumulat 2020 de voturi, echivalentul a 23,14%. 

Pe locul doi s-a clasat candidatul Partidului Politic „Liga Orașelor și Comunelor”, Sergiu Aga, cu 1705 voturi (19,53%), urmat de independentul Vasile Adașan, care a obținut 1623 de voturi (18,59%). 

Candidata independentă Diana Memet a acumulat 1341 de voturi (15,36%), iar candidatul PAS, Sergiu Stanciu, a obținut 1311 voturi (15,02%). 

În aceste condiții, niciun candidat nu a întrunit majoritatea necesară pentru a fi ales din primul tur, iar în municipiul Orhei urmează să fie organizat turul II al alegerilor locale noi.

Sursă
unimedia.info logounimedia
