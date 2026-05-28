Fermierii oferă autorităților termen de o săptămână pentru „soluții concrete”.

La final, cele două părți nu au ajuns la un consens privind revendicările înaintate. Nemulțumiți de lipsa unor răspunsuri clare, reprezentanții Asociației „Forța Fermierilor” au lansat un ultimatum și le-au oferit autorităților un termen de o săptămână pentru a veni cu soluții concrete, informează Radio Moldova.

„Spiritele au fost încinse, chiar unii agricultori au părăsit sala că nu erau mulțumiți de discuție. Noi nu am ieșit cu ceva palpabil de la această întâlnire. Deja care pot fi acțiunile de mai departe și forma de protest o să decidem democratic în cadrul Consiliului”, a spus directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari.

Deputatul Serghei Ivanov a criticat, de asemenea, rezultatele negocierilor.

„Trebuie de spus franc, asta se poate, asta nu se poate, azi nu am auzit nici o concluzie, mie îmi este rușine. Unde este voință politică se schimbă tot”, a menționat el.

De cealaltă parte, autoritățile au anunțat mai multe măsuri, cum ar fi compensarea parțială a accizelor la motorină, cu un buget de 110 milioane de lei credite agricole de până la 500.000 de lei, cu dobândă de 5.1% anual, rambursări simplificate de TVA de până la 200.000 de lei lunar și 50 de milioane de lei pentru fermierii afectați de seceta și arșița din 2025.

Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a declarat că înțelege situația dificilă din sector, însă speră și la sprijinul fermierilor înșiși.

Reamintim că protestatarii cer introducerea plăților directe pe hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, rambursarea integrală a TVA și revizuirea noului sistem de subvenționare, care urmează să intre în vigoare în 2026.