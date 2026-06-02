Infotag.md logoInfotag
2 Iunie 2026, 11:11
4 036
Dodon: Rezultatele alegerilor din Taraclia, Orhei și Ruseștii Noi arată declinul guvernării PAS

Rezultatele alegerilor din Taraclia, Orhei și Ruseștii Noi „arată declinul guvernării PAS și insuflă oamenilor speranță și curaj să elibereze țara de dictatura galbenă”.

Această opinie a fost exprimată de președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon.

„În toate cele trei localități regionale importante, PAS a suferit înfrângere, victoria fiind de partea opoziției. acesta nu e doar un scor electoral, acesta e un semnal psihologic și social important. Cetățenii sunt profund dezamăgiți de guvernarea PAS. Cetățenii vor alți conducători, mai competenți și mai responsabili. Și cetățenii au prins la curaj și au înțeles că, la ei acasă, ei vor decide pe cine să aleagă și cine să guverneze în localitatea lor”, consideră el, citat de infotag.md.

Politicianul opoziției este convins că „numărul cetățenilor indignați față de guvernarea PAS va crește, curajul lor va spori, iar la următoarele alegeri – locale generale, prezidențiale și parlamentare – partidul PAS va fi alungat în mod rușinos de la guvernare și Republica Moldova va obține șansa de a reveni la o politică umană, responsabilă, orientată spre interesele naționale și cu grijă reală față de oameni”.

