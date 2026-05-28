Deputată: Partidul de guvernământ continuă să umble prin buzunarele cetățenilor

Inga Sibova, deputată a PCRM, a criticat inițiativa autorităților privind colectarea de fonduri de la șoferi pentru rezervele strategice de combustibil.

„Povara va cădea din nou pe cetățeni. Autoritățile nu propun reducerea accizelor sau a cotei TVA, ci intenționează de fapt să compenseze cheltuielile pe seama populației. Banii vor fi din nou retrași din buzunarele cetățenilor.

Opoziția a atras atenția asupra formulării conform căreia proiectul ar „nu avea impact financiar asupra bugetului de stat”. Totuși, mai departe se afirmă că cheltuielile vor fi integrate în prețul combustibilului la benzinării, ceea ce va duce la costuri suplimentare pentru consumatorii finali și pentru afaceri.

„Aceasta este dovada că statul transferă din nou povara financiară asupra cetățenilor”, a declarat Sibova.

Fracțiunile PSRM și PCRM au refuzat să susțină această inițiativă a majorității de guvernământ.

