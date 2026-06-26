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deschide.md logodeschide
26 Iunie 2026, 11:04
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Comisarul european Jessica Roswall va efectua o vizită la Chișinău

Comisarul european pentru Mediu, Reziliență în Domeniul Apei și o Economie Circulară Competitivă, Jessika Roswall, va efectua în perioada 29–30 iunie prima sa vizită oficială în Republica Moldova.

Comisarul european Jessica Roswall va efectua o vizită la Chișinău.
Comisarul european Jessica Roswall va efectua o vizită la Chișinău.

Oficialul european va avea întrevederi cu reprezentanții guvernării și va participa la evenimente dedicate protecției mediului și dezvoltării unei economii verzi, transmite deschide.md.

Potrivit programului vizitei, Jessika Roswall se va întâlni cu președintele Maia Sandu, reprezentanți ai Guvernului, organizații neguvernamentale de mediu, precum și cu tineri și femei lidere. Discuțiile vor viza protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova.

În prima zi a vizitei, comisarul european va participa la prima ediție a „Green Finance and Investment Forum Moldova 2026”, eveniment dedicat promovării investițiilor verzi și tranziției către o economie competitivă și eficientă în utilizarea resurselor.

Tot pe 29 iunie, la ora 14:30, Jessika Roswall și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, vor susține o conferință de presă comună.

În cea de-a doua zi a vizitei, oficialul european va merge în localitatea Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și Mănăstirea Căpriana, conectată recent la această infrastructură.

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