Băsescu, după ce a primit cetățenia R. Moldova: Rămân devotat cauzei reunificării cu România.

„Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”, a scris fostul președinte al României, transmite zdg.md.

Traian Băsescu a deținut două mandate de președinte al României: 2004-2009 și 2009-2014.

Maia Sandu a declarat că Băsescu „a susținut cu toată putearea și necondiționat cetățenii Republicii Moldova, indiferent de guverne”. Potrivit ei, acesta a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice, a sprijinit procesul de redobândire a cetățeniei române, programele de burse pentru tineri și a oferit sprijin constant țării.

Traian Băsescu s-a născut pe 4 noiembrie 1951, în judeţul Constanţa, România. În 1976 a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Navigaţie, Secţia Comercială. Băsescu a fost ministru al transporturilor între 1991-1992. Din iulie 2000 a fost primar general al Bucureştiului.

Este pentru a doua oară când Traian Băsescu obține cetățenia R. Moldova. Prima dată, acesta a devenit cetățean moldovean printr-un decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti. În ianuarie 2017 însă, fostul președinte Igor Dodon a anunțat că a semnat decretul prin care i-a retras cetățenia R. Moldova fostului președinte al României. Retragerea cetățeniei a fost una dintre promisiunile electorale ale lui Dodon.