Ambasada SUA în Moldova l-a prezentat pe noul atașat al apărării.

Marcel Bolboacă-Negru a fost numit noul atașat pentru probleme de apărare al Ambasadei SUA în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de misiunea diplomatică americană la Chișinău.

Noul reprezentant al SUA a declarat că este o mare onoare pentru el să înceapă activitatea în Moldova și să contribuie la consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării și securității, transmite rupor.md.

„Sunt foarte bucuros să fiu aici, la Chișinău, în calitate de nou reprezentant principal pentru probleme de apărare și atașat pentru probleme de apărare al Ambasadei SUA. Sosirea în Moldova seamănă puțin cu revenirea acasă”, a menționat Bolboaca-Negru.

El a spus că a crescut în Cluj-Napoca, motiv pentru care este bine familiarizat cu limba, cultura și tradițiile regiunii.

Marcel Bolboaca-Negru are peste 25 de ani de experiență militară. De-a lungul anilor de serviciu, a participat la misiuni în Kosovo, Irak, Afganistan și Kuweit. De asemenea, a lucrat în Departamentul de Stat al SUA din Washington, unde a ocupat funcția de consilier militar.