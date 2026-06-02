Ambasada Federației Ruse: Rusia nu este interesată de o confruntare cu Moldova.

Declarația a fost făcută pe fondul prăbușirii recente a unei drone la Galați, România, pe care autoritățile locale, înainte de prezentarea probelor, au numit-o rusească, scrie infotag.md.

Misiunea diplomatică nu exclude că „autoritatea moldovenească împreună cu „partenerii” pregătesc o înscenare similară și în Moldova, cu scopul tradițional de a acuza Rusia și de a provoca o nouă escaladare în relațiile bilaterale”.

„Toate acuzațiile anterioare aduse Rusiei privind implicarea în „prăbușirea dronelor” și poluarea Nistrului au rămas fără dovezi, în ciuda solicitărilor de a prezenta fapte concrete”, au amintit diplomații.

Potrivit lor, „informațiile lansate anterior nu au avut efectul dorit asupra opiniei publice, dimpotrivă, apar tot mai multe întrebări despre adevăratele motive din spatele unor astfel de înscenări”.

Ambasada a îndemnat conducerea Republicii Moldova „să nu se lase influențată de cei care visează în mod nerealist să provoace Rusiei o „înfrângere strategică” și să se abțină de la pași aventuroși de escaladare”.