Zelenski: Rusia încearcă să ascundă lumii pierderile reale ale sectorului petrolier.

Potrivit acestuia, Rusia încearcă să ascundă această evaluare atât de lumea exterioară, cât și de publicul intern rus. În special, primul factor important este reducerea numărului de sonde petroliere active, transmite unian.net.

„Doar o singură companie petrolieră rusă – și nu cea mai mare – a fost nevoită să închidă aproximativ 400 de sonde. Având în vedere specificul extracției petroliere din Rusia, acestea sunt pierderi semnificative, deoarece repornirea sondelor în Rusia este mult mai dificilă decât în alte țări producătoare de petrol”, a spus Zelenski.

Al doilea indicator, potrivit acestuia, este reducerea prelucrării petrolului cu cel puțin 10% în câteva luni ale anului 2026.

„Vedem că sancțiunile noastre ucrainene asupra transportului pe distanțe lungi funcționează cu adevărat și vom intensifica această direcție a acțiunilor noastre active”, a menționat Zelenski.

De asemenea, el a vorbit despre problemele Rusiei în sectorul bancar. Zelenski a subliniat că 11 instituții financiare se pregătesc pentru lichidare completă din cauza problemelor care nu pot fi rezolvate altfel. Și încă 8 instituții bancare au acumulat probleme critice care nu pot fi acoperite fără atragerea de resurse externe.