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eurointegration.com.ua logoeurointegration
12 Iunie 2026, 22:07
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Zelenski a semnat legea care exclude limba rusă de sub protecția Convenției Consiliului Europei

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a semnat legea care exclude limba rusă din lista limbilor protejate de Ucraina în cadrul Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare.

Zelenski a semnat legea care exclude limba rusă de sub protecția Convenției Consiliului Europei.
Zelenski a semnat legea care exclude limba rusă de sub protecția Convenției Consiliului Europei.

Despre aceasta a anunțat președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, transmite eurointegration.com.ua.

Pe 12 iunie, Stefanciuk a declarat că Zelenski a semnat legea nr. 4699-IX.

„Aceasta este o decizie importantă pentru protejarea spațiului lingvistic ucrainean și îndeplinirea angajamentelor noastre europene. Limba rusă a fost exclusă din lista limbilor la care Ucraina aplică prevederile Cartei. Este o decizie justă și firească. Limba statului-agresor nu poate beneficia de instrumentele de protecție create pentru susținerea limbilor popoarelor indigene și comunităților naționale”, a explicat președintele Parlamentului.

El a subliniat că Ucraina respectă diversitatea lingvistică și culturală, dar a fost necesar să elimine posibilitatea continuării influenței imperiale ruse.

„Această decizie este despre demnitatea, justiția și securitatea lingvistică a Ucrainei”, a menționat Stefanciuk.

Legea a așteptat semnătura prezidențială mai bine de jumătate de an. Rada a adoptat-o la începutul lunii decembrie 2025, după un proces îndelungat. După cum scrie sursa, legea se referă la clarificarea traducerii Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare și la „excluderea din legea de ratificare a limbii ruse și a limbii moldovenești inexistente”.

Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare a fost creată pentru a sprijini limbile aflate în pericol sau limbile pe cale de dispariție, vorbite de un număr mic de persoane.

Statele care au aderat la Cartă trebuiau să stabilească singure lista acestor limbi.

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