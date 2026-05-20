UE va discuta săptămâna viitoare candidații pentru negocieri cu Rusia.

Financial Times, citând surse, anunță că Washingtonul și Kievul susțin implicarea Europei în negocierile cu președintele rus.

La întâlnirea miniștrilor vor fi discutate cerințele Europei privind „relațiile post-conflict” cu Rusia, „liniile roșii” ale UE pentru soluționarea conflictului din Ucraina, precum și condițiile preliminare ale UE pentru începerea negocierilor cu Kremlinul. Autoritățile ucrainene doresc ca Europa să determine Rusia să înceteze imediat focul și să înghețe acțiunile militare pe linia frontului, a declarat un oficial european de rang înalt, sub protecția anonimatului. Potrivit altor surse, partea rusă a sugerat că va fi deschisă unei discuții „mai constructive”.

Președintele Vladimir Putin l-a numit pe fostul cancelar german Gerhard Schröder drept negociator potrivit pentru dialogul dintre Rusia și Europa. Candidatura sa a fost respinsă de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și de guvernul Germaniei. Printre alți candidați posibili au fost discutați fostul cancelar german Angela Merkel și președintele Finlandei, Sauli Niinistö.