theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
20 Mai 2026, 10:42
11 515
Copiază linkul
Link copiat

UE va discuta săptămâna viitoare candidații pentru negocieri cu Rusia

Miniștrii Afacerilor Externe ai țărilor din Uniunea Europeană vor discuta, săptămâna viitoare, la o întâlnire în Cipru, candidaturile negociatorilor cu Rusia.

UE va discuta săptămâna viitoare candidații pentru negocieri cu Rusia.
UE va discuta săptămâna viitoare candidații pentru negocieri cu Rusia.

Financial Times, citând surse, anunță că Washingtonul și Kievul susțin implicarea Europei în negocierile cu președintele rus.

La întâlnirea miniștrilor vor fi discutate cerințele Europei privind „relațiile post-conflict” cu Rusia, „liniile roșii” ale UE pentru soluționarea conflictului din Ucraina, precum și condițiile preliminare ale UE pentru începerea negocierilor cu Kremlinul. Autoritățile ucrainene doresc ca Europa să determine Rusia să înceteze imediat focul și să înghețe acțiunile militare pe linia frontului, a declarat un oficial european de rang înalt, sub protecția anonimatului. Potrivit altor surse, partea rusă a sugerat că va fi deschisă unei discuții „mai constructive”.

Președintele Vladimir Putin l-a numit pe fostul cancelar german Gerhard Schröder drept negociator potrivit pentru dialogul dintre Rusia și Europa. Candidatura sa a fost respinsă de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și de guvernul Germaniei. Printre alți candidați posibili au fost discutați fostul cancelar german Angela Merkel și președintele Finlandei, Sauli Niinistö.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici