UE va amenda Google cu sute de milioane de euro pentru încălcarea legii privind piețele digitale.

Despre aceasta a relatat ziarul german Handelsblatt, citând surse din cadrul instituției, transmite theins.ru.

Potrivit publicației, este vorba despre cea mai mare amendă din istoria aplicării Legii privind piețele digitale (Digital Markets Act, DMA) — legislația europeană menită să limiteze influența giganților tehnologici. Investigația împotriva Google a fost lansată oficial în martie 2025 și vizează presupusa promovare de către companie a propriilor servicii în rezultatele căutărilor.

Reprezentantul Comisiei Europene, Thomas Reynier, a declarat că instituția este mai interesată să obțină respectarea efectivă a regulilor de către companie, decât să o pedepsească doar simbolic. Totodată, el a avertizat că Comisia „nu va întârzia să treacă la următorii pași”.

Reprezentanții Google critică impactul cerințelor DMA asupra produsului de căutare. Potrivit unui reprezentant al companiei, modificările impuse sub presiunea legislației europene au reprezentat „cea mai mare degradare a produsului din întreaga sa istorie” și au creat pentru utilizatorii europeni un „serviciu de rang secund”. La începutul lunii mai, Comisia Europeană a acordat Google timp suplimentar pentru a soluționa reclamațiile, după ce planul anterior al companiei a fost considerat insuficient.

În aprilie, Comisia Europeană a cerut Google să deschidă accesul la datele sale pentru motoarele de căutare terțe, inclusiv chatbot-urilor cu funcție de căutare bazată pe inteligență artificială. Anterior, în martie 2025, companiei i-au fost aduse acuzații oficiale de încălcare a DMA, după care Google a propus propriile soluții, considerate insuficiente de către concurenți. Din 2017, compania a plătit autorităților europene amenzi în valoare de 9,71 miliarde de euro.