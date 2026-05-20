20 Mai 2026, 13:48
8 802
UE a acceptat să îndeplinească condițiile acordului comercial cu SUA, după amenințările lui Trump

Uniunea Europeană a convenit să respecte pe deplin condițiile acordului comercial cu SUA, după amenințările lui Donald Trump de a crește brusc taxele vamale pentru produsele europene, inclusiv automobilele.

Reprezentanții guvernelor țărilor UE și ai Parlamentului European au convenit asupra eliminării taxelor vamale pentru produsele industriale americane, precum și asupra extinderii accesului pe piața europeană pentru fructele de mare și produsele agricole din SUA, informează Bild.

Aceste facilități vor fi valabile doar cu condiția ca Washingtonul să-și respecte și el angajamentele. UE va putea suspenda din nou concesiile tarifare dacă SUA vor încălca acordurile.

În plus, Comisia Europeană va trebui să raporteze la fiecare trei luni despre evoluția comerțului, iar până la 31 decembrie 2029 Bruxelles-ul va verifica cum a influențat acordul economia Europei.

„Dacă se va constata că firmele europene au avut de suferit sau au apărut dezechilibre noi, va fi activat automat frâna de urgență”, a declarat șeful comisiei pentru comerț din Parlamentul European, Bernd Lange.

Acordul trebuie încă aprobat de Consiliul UE și de sesiunea plenară a Parlamentului European, după care regulile vor intra în vigoare până la termenul limită stabilit de Trump, 4 iulie.

Sursă
bild
