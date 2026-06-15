Trump: Putin și Zelenski sunt pregătiți să acționeze în privința războiului din Ucraina.

Despre aceasta a declarat Trump în timpul întâlnirii cu președintele francez Emmanuel Macron la Evian, înainte de summitul G7, transmite „Europa Liberă”, preia eurointegration.com.ua.

Președintele american a spus că duminică a avut discuții „bune” cu Zelenski și Putin.

„Ieri am avut o conversație foarte bună cu președintele Zelenski și președintele Putin. Și văd că, posibil, vom putea face ceva în această direcție. Chiar așa cred. Cred că amândoi sunt deschiși la asta”, a spus Trump.

Șeful Casei Albe a spus că se va concentra pe încetarea războiului din Ucraina și va vedea „dacă vom putea face asta”.

„Ne vom concentra pe asta, vom vedea dacă vom putea face asta. Lunar mor 25.000 de oameni, în mare parte soldați, și asta nu trebuie să se întâmple. Ieri am avut două conversații foarte bune. Vom vorbi despre asta”, a spus Trump.

Cu o zi înainte, președintele Vladimir Zelenski a declarat că în timpul discuției cu președintele SUA, Donald Trump, s-a vorbit despre eforturile de a încheia războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În aceeași zi, președintele Rusiei Vladimir Putin a avut, de asemenea, o discuție cu președintele SUA Donald Trump. În cadrul acesteia s-a ajuns la un acord privind o vizită iminentă a reprezentanților speciali ai lui Trump la Moscova.