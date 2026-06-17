Trump a dat de înțeles că prețurile petrolului vor fi mai mici decât înainte de începerea războiului cu Iranul.

Președintele SUA, Donald Trump, consideră că prețurile petrolului pot scădea sub nivelul de dinaintea războiului cu Iranul.

Declarațiile sale sunt citate de news.am.

„Cine este cu adevărat mulțumit, aceasta e piața. Petrolul costă 73-74 de dolari, iar aceasta este foarte aproape de nivelul de dinainte de criză. Din nou, piața bursieră a urcat vertiginos, iar prețurile petrolului au scăzut brusc. Cred că acum sunt undeva în jur de 70 de dolari. Cred că prețurile petrolului pot deveni mai mici decât erau înainte de război”, a declarat liderul american în cadrul unei întâlniri cu președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi.