Președintele SUA, Donald Trump, a lăsat să se înțeleagă, în cadrul summitului G7 din Franța de săptămâna trecută, că ar putea renunța la așa-numita „înțelegere de la Anchorage”.

Acesta este un termen folosit de Kremlin pentru a desemna convingerea sa că SUA susțin predarea întregii teritorii a Donbasului sub controlul Moscovei în schimbul unei înghețări temporare a liniei frontului. Despre aceasta se menționează într-o publicație Axios, relatează eurointegration.com.ua.

Liderul american, care în timpul summitului s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Vlaâ

dimir Zelenski și anterior a discutat cu președintele Rusiei Vladimir Putin, a remarcat că Ucraina se descurcă „destul de bine” în război, scrie portalul.

Oficialii prezenți la summit au povestit că Trump și-a exprimat dezamăgirea față de Putin și chiar a sugerat că ar putea renunța la „înțelegerea de la Anchorage”, conform căreia SUA ar fi de acord cu cererea Rusiei de a preda sub controlul său întregul Donbas ucrainean în cadrul oricărui acord de pace.

„Trump era sceptic față de tot ce ținea de Putin și vorbea despre presiunea asupra Rusiei, dar alți lideri nu cred că el va face cu adevărat ceva în această direcție”, a declarat pentru Axios unul dintre oficiali.

După cum se știe, recent asistentul dictatorului rus Iuri Ușakov și ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov au acuzat Statele Unite de trădarea așa-numitului „spirit de la Anchorage” – o concepție prin care Moscova își exprima speranțele privind capitularea Ucrainei.

Oficialii ruși de rang înalt au afirmat că SUA au renunțat la angajamentele asumate în timpul întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska, din august anul trecut.

În plus, Lavrov a declarat recent că acțiunile SUA demonstrează că Washingtonul renunță la pretenția de a fi un mediator obiectiv în soluționarea războiului ruso-ucrainean.

Ulterior, secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că în timpul summitului dintre Trump și Putin de anul trecut nu au existat niciun fel de acorduri privind Ucraina.

Formularea „spiritul de la Anchorage” (sau „înțelegerea de la Anchorage”) a servit mult timp drept un instrument cheie de presiune pentru diplomația și propaganda rusă.

Prin acest termen, Kremlinul își exprima convingerea că Trump susține cererea principală a Rusiei – predarea întregii teritorii a Donbasului sub controlul Moscovei în schimbul unei înghețări temporare a liniei frontului.

Deși SUA nu au confirmat oficial niciodată existența unor astfel de acorduri, Rusia a exploatat activ această formulare pentru a crea iluzia unui acord al Washingtonului.