SIPRI: Numărul forțelor de menținere a păcii ale ONU a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani.

Numărul forțelor de menținere a păcii implicate în operațiuni la nivel mondial, la sfârșitul anului 2025, a fost cel mai scăzut din ultimii 25 de ani. Astfel de concluzii se regăsesc în raportul Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), prezentat luni, 25 mai, transmite dw.com.

Experții leagă această evoluție de tensiunile geopolitice, presiunile politice și criza finanțării. Potrivit SIPRI, la 31 decembrie 2025, în operațiunile de menținere a păcii din întreaga lume erau implicați 78.633 de angajați internaționali. Aceasta reprezintă o scădere de 49% față de anul 2016 și cel mai scăzut nivel înregistrat din anul 2000.

Se menționează că tendința de reducere a personalului a fost observată pe parcursul ultimilor zece ani. Totuși, în 2025, scăderea numărului forțelor de menținere a păcii față de anul precedent a fost cea mai semnificativă: 17%.

ONU riscă să-și piardă relevanța în domeniul soluționării conflictelor

„Dacă această evoluție va continua, vom asista la o slăbire dramatică a eforturilor de soluționare multilaterală a conflictelor și la o pierdere aproape totală a relevanței unor instituții precum ONU, din cauza crizei de finanțare, a factorilor politici și geopolitici”, subliniază în acest context Yair van der Leyen, directorul programului SIPRI pentru operațiuni de menținere a păcii și soluționarea conflictelor. În opinia sa, rezultatul va fi o creștere a numărului de conflicte la nivel mondial, „care probabil vor avea consecințe și mai devastatoare pentru populația civilă, în timp ce statele se îndepărtează de normele stabilite de mult timp”.

Potrivit SIPRI, în cursul anului 2025 au fost desfășurate 58 de operațiuni internaționale de menținere a păcii. În același timp, forțele de menținere a păcii și-au desfășurat activitatea în 34 de țări sau teritorii. Acesta este cu patru operațiuni mai puțin decât în 2024. Printre cele patru misiuni care nu au fost prelungite se numără operațiunea de menținere a păcii a ONU în Nagorno-Karabah, conform comunicatului institutului.

În mod concret, în țările africane situate la sud de Sahara și în Europa, în 2025 au fost desfășurate în total 18 operațiuni de menținere a păcii. În Orientul Mijlociu și Africa de Nord – 14, în America de Nord și de Sud – 5, în Asia și Oceania – 3. Totodată, aproape trei sferturi din contingentul de menținere a păcii (73%) au fost implicați în doar cinci operațiuni, dintre care patru au avut loc la sud de Sahara, conform statisticilor institutului.

Probleme cu finanțarea operațiunilor de menținere a păcii

La SIPRI se vorbește despre o criză a finanțării operațiunilor de menținere a păcii, indicând că principalii donatori nu și-au făcut contribuțiile integral sau le-au făcut cu întârziere. Din această cauză, în iulie 2025, operațiunile de menținere a păcii ale ONU au primit cu două miliarde de dolari mai puțin, ceea ce corespunde la 35% din bugetul lor pentru anii 2024-2025 (5,6 miliarde de dolari). Drept urmare, ONU a fost nevoită să reducă semnificativ numărul personalului implicat în mai multe misiuni de menținere a păcii.

În același timp, cerințele stricte și amenințările cu veto din partea membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU au complicat deciziile privind prelungirea mandatelor existente pentru desfășurarea operațiunilor de menținere a păcii, constată SIPRI. Ca exemplu, institutul amintește că, în ciuda numeroaselor încălcări ale acordului de încetare a focului dintre Israel și Liban în 2024, SUA au cerut în negocierile pentru prelungirea mandatului, în august 2025, încheierea misiunii Forțelor Temporare ale ONU în Liban (UNIFIL). În cele din urmă, Consiliul de Securitate al ONU a votat ca un compromis prelungirea misiunii pentru ultima dată – până în decembrie 2026.