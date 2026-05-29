Secretarul general al NATO menține contactul cu autoritățile României, după ce o dronă a lovit o locuință.

Despre aceasta a anunțat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, vineri, pe rețeaua socială X, scrie „Europa Liberă”.

Hart a scris că vineri dimineață o dronă a lovit o clădire rezidențială în România, în timpul unui atac rus asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței.

„Secretarul general al NATO menține contactul cu autoritățile române. Condamnăm acțiunile iresponsabile ale Rusiei, iar NATO va continua să-și întărească apărarea împotriva oricăror amenințări, în special din partea dronelor”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

În noaptea de 29 mai, în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, o dronă s-a prăbușit într-o clădire cu 10 etaje din orașul Galați, România. Două persoane au fost spitalizate, iar 70 evacuate.

Ministerul Afacerilor Externe al României a calificat prăbușirea dronei în orașul Galați drept o „escaladare serioasă și iresponsabilă” din partea Rusiei.

Ministerul Apărării din România a anunțat că, de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, pe teritoriul țării au fost găsite de 47 de ori resturi de drone.