theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Mai 2026, 10:06
6 221
Copiază linkul
Link copiat

Secretarul general al NATO menține contactul cu autoritățile României, după ce o dronă a lovit o locuință

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, și autoritățile române mențin contactul după ce o dronă rusească a lovit o casă rezidențială în orașul Galați, ceea ce a provocat un incendiu și evacuarea locuitorilor.

Secretarul general al NATO menține contactul cu autoritățile României, după ce o dronă a lovit o locuință.
Secretarul general al NATO menține contactul cu autoritățile României, după ce o dronă a lovit o locuință.

Despre aceasta a anunțat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, vineri, pe rețeaua socială X, scrie „Europa Liberă”.

Hart a scris că vineri dimineață o dronă a lovit o clădire rezidențială în România, în timpul unui atac rus asupra infrastructurii ucrainene din apropierea graniței.

„Secretarul general al NATO menține contactul cu autoritățile române. Condamnăm acțiunile iresponsabile ale Rusiei, iar NATO va continua să-și întărească apărarea împotriva oricăror amenințări, în special din partea dronelor”, a declarat purtătoarea de cuvânt.

În noaptea de 29 mai, în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, o dronă s-a prăbușit într-o clădire cu 10 etaje din orașul Galați, România. Două persoane au fost spitalizate, iar 70 evacuate.

Ministerul Afacerilor Externe al României a calificat prăbușirea dronei în orașul Galați drept o „escaladare serioasă și iresponsabilă” din partea Rusiei.

Ministerul Apărării din România a anunțat că, de la începutul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, pe teritoriul țării au fost găsite de 47 de ori resturi de drone.

Sursă
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici