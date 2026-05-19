ipn
19 Mai 2026, 14:14
17 658
Sculptura lui Constantin Brâncuși, vândută la licitație pentru 107,6 milioane de dolari

Sculptura artistului român Constantin Brâncuși „Danaida” a fost vândută la licitația Christie’s din New York pentru un preț record de 107,6 milioane de dolari.

„Danaida”, cap de bronz aurit, a fost creat de Brâncuși în 1913 și a fost achiziționat de familia de colecționari Meyer, care a deținut-o până în 2002. Ulterior, a fost vândut la Christie’s pentru 18,2 milioane de dolari. În prezent, lucrarea este evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari și a atras interes după ce a fost prezentată de actrița australiană Nicole Kidman, scrie ipn.md.

Reprezentanții Christie’s au declarat că la licitația desfășurată la New York au fost vândute opere de artă în valoare de peste 1 miliard de dolari.

Recordul anterior pentru o lucrare a lui Constantin Brâncuși era de 71,2 milioane de dolari și a fost stabilit în 2018. Iar cel mai mare preț pentru o sculptură vândută la licitație este de 141,3 milioane de dolari și a fost atins în 2015 pentru lucrarea „Omul cu degetul” a lui Alberto Giacometti.

ipn
