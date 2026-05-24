Schimb de focuri în fața Casei Albe din SUA: Atacatorul a murit din cauza rănilor.

Atacatorul a fost rănit de focul de ripostă și a decedat la spital, se arată într-un comunicat al Serviciului Secret, publicat pe contul instituției pe rețeaua socială X în noaptea de sâmbătă spre duminică, 24 mai, transmite dw.com.

Potrivit instituției responsabile cu protecția primelor persoane ale Statelor Unite, pe 23 mai, la scurt timp după ora șase seara, ora locală, un bărbat cu o geantă s-a apropiat de gardul Casei Albe, a scos o armă nedezvăluită din aceasta și a deschis focul asupra angajaților Serviciului Secret. Bărbatul a fost rănit de focul de ripostă, a fost dus la spital, unde s-a constatat decesul său.

Informații despre identitatea atacatorului nu sunt oferite în comunicatul Serviciului Secret. Instituția a anunțat că se desfășoară o anchetă și a promis să publice informații suplimentare „când acestea vor fi disponibile”.

Un alt rănit

În timpul schimbului de focuri a fost rănit și un trecător întâmplător, starea sa de sănătate nu este comunicată. Niciun angajat al Serviciului Secret nu a fost rănit.

Sunetele începutului tirului au fost surprinse în transmisiunea postului american ABC, a cărui corespondentă Selina Van realiza un reportaj de pe teritoriul Casei Albe. Potrivit jurnalistei, „părea că s-au tras câteva zeci de focuri”, după care reprezentanților presei li s-a ordonat să se adăpostească în clădire.

Trump se afla în Casa Albă în timpul schimbului de focuri

Președintele SUA, Donald Trump, se afla în Casa Albă în timpul incidentului, iar evenimentul nu i-a afectat activitatea, au menționat reprezentanții Serviciului Secret. El a fost informat despre cele întâmplate, a declarat pentru presă un reprezentant al administrației liderului american.

Totodată, șeful Casei Albe, care de obicei comentează astfel de incidente pe rețeaua sa socială Truth Social, nu a publicat niciun mesaj despre acest schimb de focuri. Ultimul mesaj al lui Trump înainte de incident a fost o asigurare privind încheierea rapidă a războiului cu Iranul, iar după cinci ore a publicat un nou mesaj în care critica Partidul Democrat al SUA pentru campania electorală din 2024.

Trump ar fi putut deveni ținta unei tentative de asasinat pentru a patra oară

Motivele bărbatului care a deschis focul lângă Casa Albă sunt de asemenea necunoscute. Totuși, acesta este deja al patrulea caz din 2024 când cineva îl atacă pe Trump și administrația sa sau pregătește un presupus atac asupra politicianului.

În iulie 2024, Thomas Matthew Krooks a deschis focul asupra lui Trump în timpul unui miting din Pennsylvania, în campania electorală. Unul dintre gloanțe i-a atins urechea republicanului, dar rana a fost ușoară. Atacatorul a fost ucis de focul de ripostă. În septembrie același an, un angajat al Serviciului Secret a descoperit un bărbat înarmat lângă gardul unui club de golf din West Palm Beach, unde Trump juca golf. Suspectul a fugit, dar ulterior a fost reținut.

În aprilie 2026, un bărbat înarmat a încercat să pătrundă la cina Asociației Corespondenților Casei Albe, la care participau șeful statului și alți înalți oficiali ai administrației sale, desfășurată la hotelul Washington Hilton. Atacatorul a fost reținut. Potrivit postului CBS News, bărbatul a declarat că ținta sa erau reprezentanții administrației SUA, deși se afirmă că nu l-a numit direct pe Trump.



