„În condițiile actuale, Forțele Armate ale Federației Ruse încep să efectueze lovituri sistematice asupra întreprinderilor industriei militare ucrainene din Kiev, inclusiv asupra locurilor specifice de proiectare, producție, programare și pregătire pentru utilizarea dronelor folosite de regimul de la Kiev cu sprijinul specialiștilor NATO, responsabili pentru furnizarea componentelor, oferirea informațiilor și ghidarea țintelor”, se arată într-un comunicat, transmite rtvi.com.

Loviturile vor fi aplicate și asupra centrelor de luare a deciziilor și punctelor de comandă, au menționat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

MAE a indicat că aceste obiective „sunt dispersate pe întreg teritoriul Kievului”. În acest context, instituția a avertizat cetățenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice, să părăsească cât mai curând orașul, iar locuitorii capitalei ucrainene să nu se apropie de obiectivele de infrastructură militară și administrativă.