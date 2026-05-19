Rusia a anunțat începutul exercițiilor nucleare cu lansări de rachete balistice și de croazieră.

În cadrul exercițiilor sunt planificate lansări de rachete balistice și de croazieră „pe poligoane de pe teritoriul Federației Ruse”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării, transmite meduza.io.

De asemenea, a informat Ministerul Apărării, vor fi exersate aspecte privind pregătirea comună și utilizarea armelor nucleare amplasate pe teritoriul Belarusului.

La exerciții, se precizează în comunicatul Ministerului Apărării, vor fi implicați aproape 65.000 de militari, peste 200 de lansatoare de rachete, peste 140 de aparate de zbor, 73 de nave de suprafață și 13 submarine, inclusiv opt submarine cu rachete strategice.

Ministerul Apărării din Belarus a anunțat cu o zi înainte despre începerea exercițiilor unităților de utilizare a armelor nucleare și de asigurare nucleară, în cadrul cărora, printre altele, se planifică să fie exersate împreună cu partea rusă „aspecte privind transportul munițiilor nucleare și pregătirea acestora pentru utilizare”. Rusia a anunțat plasarea armelor nucleare în Belarus în 2023, susținând că acest lucru nu încalcă Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

În septembrie anul trecut, Rusia și Belarus au desfășurat exercițiile „Vest-2025”, în cadrul cărora, printre altele, a fost exersată planificarea utilizării armelor nucleare nestrategice. Pe durata exercițiilor, Polonia a închis granița cu Belarus.