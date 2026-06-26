România a devenit cea mai ieftină țară din UE la prețurile produselor alimentare.

România și Bulgaria au devenit în 2025 țările cu cel mai scăzut nivel al prețurilor de consum din Uniunea Europeană.

Acest lucru reiese din datele publicate de Institutul Național de Statistică al României (INS), pe baza calculelor Eurostat.

În România, nivelul general al prețurilor a fost cu 35% mai mic decât media UE, iar în Bulgaria — cu 37% mai mic, informează Digi24.

Cele mai ridicate prețuri din Uniunea Europeană au fost înregistrate în Danemarca, unde acestea depășesc nivelul mediu al UE cu 40%. Urmează Irlanda (+36%), Luxemburg (+32%), precum și Suedia și Finlanda (câte +21%). Potrivit datelor Eurostat, România a devenit cel mai ieftin stat din UE la categoria „Produse alimentare și băuturi nealcoolice”. Prețurile aici reprezintă 80% din nivelul mediu al Uniunii Europene.

După România urmează Slovacia (83% din media UE), precum și Polonia și Cehia (câte 90%). Cele mai scumpe produse alimentare și băuturi nealcoolice au fost în Luxemburg, unde prețurile sunt cu 22% mai mari decât media UE. Urmează Danemarca cu un indicator de 121% din nivelul mediu al Uniunii Europene. În plus, România ocupă primul loc în UE la cea mai scăzută valoare a bunurilor și serviciilor la categoria „Timp liber, sport și cultură”, unde prețurile reprezintă doar 63% din nivelul mediu european.

Pe locul doi se află Bulgaria cu un indicator de 66%. Totodată, Bulgaria rămâne cea mai ieftină țară din UE la o serie de alte categorii de bunuri și servicii, inclusiv băuturi alcoolice și produse din tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte, servicii locative și comunale, mobilă și produse pentru casă, transport, precum și servicii hoteliere și restaurante. La rândul său, Danemarca este cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană la costul mobilei și produselor pentru casă, serviciilor de transport, timp liber, sport și cultură, precum și serviciilor de restaurante și hoteluri.

Datele INS arată, de asemenea, că în 2025 PIB-ul pe cap de locuitor, calculat după paritatea puterii de cumpărare, în România și Croația a atins 78% din nivelul mediu al UE. Urmează Ungaria cu un indicator de 76%. Cele mai scăzute valori ale PIB-ului pe cap de locuitor au fost înregistrate în Bulgaria și Grecia — cu 32% sub nivelul mediu al Uniunii Europene. Lider rămâne Luxemburg, unde PIB-ul pe cap de locuitor depășește cu 139% media UE. Acest lucru se explică prin faptul că o parte semnificativă a produsului intern brut este generată de lucrători străini, care nu sunt incluși în numărul populației permanente a țării.

Potrivit INS, calculele se bazează pe informațiile Eurostat, publicate în iunie 2026, utilizând date despre prețurile de consum și componentele cheltuielilor PIB colectate în 36 de țări europene participante la programul de comparații internaționale.