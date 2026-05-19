Putin și Xi vor discuta despre megaproiectul conductei de gaz care ar urma să înlocuiască Europa.

Călătoria lui Putin în China subliniază legăturile sale strânse cu Xi la doar câteva zile după ce Donald Trump a efectuat prima vizită a unui președinte american în China în ultimii nouă ani, transmite epravda.com.ua cu referire la ft.com.

Conducta de gaz „Puterea Siberiei - 2”, mult amânată, cu o capacitate de 50 miliarde de metri cubi pe an, care ar trebui să treacă spre est, către China, din zăcămintele de gaze rusești care odinioară deserveau Europa, va fi subiectul unor discuții „serioase” și „foarte detaliate” între Putin și liderul chinez Xi Jinping, au declarat oficialii de la Kremlin.

Analiștii spun că problemele economice ale Rusiei, agravate la patru ani după invazia sa în Ucraina, cresc probabilitatea ca Putin și Xi să ajungă la un acord privind avansarea conductei de gaz. Aceasta este văzută ca singura șansă reală a Moscovei de a compensa parțial exporturile pierdute către Europa.

În septembrie anul trecut, Rusia și China au semnat un „memorandum de construcție” pentru conductă, după care inginerii „Gazprom” au început să lucreze la proiectele tehnice. Însă cele două țări încă nu au reușit să convină asupra prețului pe care Beijingul îl va plăti pentru gaz și asupra volumului pe care se angajează să îl cumpere.