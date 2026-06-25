Primarul Clujului s-a pronunțat împotriva folosirii drapelului și imnului Rusiei la turneul de gimnastică.

Primarul orașului românesc Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a pronunțat împotriva folosirii drapelului și imnului Rusiei la viitoarea Cupă Mondială de gimnastică ritmică.

Boc a cerut autorităților române clarificări după ce Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a permis sportivilor ruși să folosească imnul și drapelul la competițiile oficiale. Aceștia sunt așteptați să participe la Cupa Mondială care va avea loc în BT Arena din Cluj-Napoca, transmite mediafax.ro.

„Când am aprobat organizarea unor astfel de competiții în Cluj-Napoca, în sala multifuncțională BT Arena, știam că sportivii ruși nu vor putea folosi imnul și drapelul ca simboluri la competițiile oficiale de gimnastică ritmică”, a declarat Boc.

El a adăugat că recent Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile și a decis să permită sportivilor ruși să folosească imnul și drapelul la competițiile oficiale, inclusiv la această competiție din Cluj-Napoca.

„Aș dori să fie foarte clar și fără echivoc. În sala multifuncțională BT Arena din Cluj-Napoca nu va fi intonat imnul Rusiei și nu va fi folosit drapelul rus pentru reprezentarea sportivilor din această țară”, a declarat primarul.

El spune că această decizie nu este îndreptată împotriva sportivilor, dar „nu sunt de acord ca simbolurile politice ale statului agresor în Europa să fie folosite în țara Uniunii Europene, în Cluj”.

Emil Boc cere Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care erau în vigoare în momentul luării deciziei de organizare a acestei competiții la Cluj.

„În aceste condiții am aprobat organizarea competiției la Cluj cu condiția ca la competițiile de gimnastică să nu fie folosite simboluri politice ale sportivilor ruși. De asemenea, solicit Federației Române de Gimnastică și autorităților române să clarifice această situație acum, înainte de începerea competiției oficiale, pentru a evita probleme sau controverse în timpul Cupei Mondiale”, a mai declarat Emil Boc.