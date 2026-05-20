20 Mai 2026, 18:52
Prețurile mondiale la orez cresc din cauza așteptărilor unei recolte slabe

Prețurile orezului la nivel mondial continuă să crească pe fondul temerilor legate de o recoltă slabă în acest an.

Potrivit Asociației Exportatorilor de Orez din Thailanda, orezul alb thailandez, considerat etalon, a crescut pe 20 mai la 446 de dolari pe tonă. Acesta este cel mai ridicat nivel din ultimul an și jumătate, din februarie 2025, transmite bloomberg.com.

Experții explică faptul că creșterea prețului orezului este legată în primul rând de temerile privind scumpirea îngrășămintelor și a combustibilului. Se așteaptă ca unii fermieri din Asia de Sud-Est să renunțe la plantarea orezului în acest an.

India, care este de asemenea cel mai mare exportator de orez, se confruntă și ea cu perspectiva unei recolte mai mici din cauza cantității reduse de precipitații musonice.

