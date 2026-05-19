19 Mai 2026, 23:05
Prețurile cafelei Arabica au revenit la minimele înregistrate din noiembrie 2024
Prețurile pe piața de cafea de tip Arabica au atins din nou cel mai scăzut nivel din noiembrie 2024, coborând până la 5.815 dolari pe tonă.
Prețul contractului futures pentru cafeaua Arabica în luna iulie a scăzut cu 0,17% față de închiderea precedentă - până la 2,6375 dolari pe liră (aproximativ 5.815 dolari pe tonă), transmite report.az.
Prețul arabicii scade pentru a doua lună consecutiv: de la începutul lunii mai, scăderea a fost de 7,7% după o reducere de 4,3% în aprilie. Anterior, în mai, prețul a scăzut sub 6.000 de dolari pe tonă, pentru prima dată din 14 noiembrie 2024.