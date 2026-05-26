Președintele Boliviei și-a redus salariul la jumătate în încercarea de a calma protestatarii

Principalul oraș al țării, La Paz, a intrat în a patra săptămână de blocade, ceea ce, după cum recunosc autoritățile, a dus la deficit de alimente și combustibil și la o creștere bruscă a prețurilor, informează Euronews.

Încercarea guvernului de a deschide un „coridor umanitar” pentru a permite trecerea bunurilor esențiale și a vehiculelor blocate pe drumuri a eșuat din cauza acțiunilor unor „grupuri violente”, care, conform datelor oficiale, au atacat polițiști și militari.

„Bolivia trece printr-un moment dificil. Țara este devastată. Minoritatea nu poate conduce. Trebuie să vorbim, dar nu sub presiunea foamei. Mizez pe dialog și îi voi invita din nou la negocieri”, a declarat președintele în timpul unui eveniment în orașul sudic Sucre.

Remanierile anunțate în cabinetul de miniștri, care includ reprezentanți ai straturilor sociale, nu au reușit nici ele să reducă tensiunea pe străzi, unde protestele continuă.

Uniunea Centrală a Muncitorilor Bolivieni (COB), împreună cu sindicatele țărănești și comitetele de cartier care conduc protestele, nu s-au prezentat la dialogul convocat duminică. În timpul conflictului au murit patru persoane: trei din cauza lipsei asistenței medicale ca urmare a blocadelor și a patra sâmbătă, probabil în timpul unei operațiuni polițienești. Parchetul a anunțat deschiderea unor anchete.

Șeful statului nu are un partid propriu și o majoritate stabilă în parlament și exclude apelul la forțele de ordine chiar și în cazul unei posibile agravări a crizei. De asemenea, nu declară stare de urgență, așa cum cer mediile de afaceri, și continuă să mizeze pe dialog, care până acum nu a dat rezultate.

Conflictul lasă țara profund divizată între cei care cer demisia președintelui, ales în octombrie anul trecut, și cei care îl susțin și cer măsuri dure pentru a opri protestele.