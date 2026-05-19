19 Mai 2026, 12:45
10 450
Premierul Georgiei: Libertatea presei nu valorează nimic pentru Parlamentul European

Parlamentul European a limitat pentru un an activitatea jurnaliștilor postului de televiziune georgian TV Imedi.

Moldova a refuzat, de asemenea, acreditarea pentru 3 posturi de televiziune, care nu au putut fi prezente la ședința Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei de la Chișinău, din 15-16 mai.

Premierul Georgiei, Irakli Kobahidze, a criticat această decizie, afirmând că instituțiile europene „își pierd practic fața” și încetează să acorde atenție principiilor libertății presei, informează sovanews.tv.

Potrivit lui, astfel de acțiuni „nu corespund niciunui standard” și demonstrează că libertatea de exprimare și a mass-mediei nu mai reprezintă o prioritate pentru Parlamentul European.

„Vedem că structurile europene își pierd aproape complet fața. Pentru ele, libertatea presei nu mai înseamnă nimic. Ceea ce a început Marea Britanie, acum continuă Parlamentul European.

Este o rușine totală. Și nu corespunde niciunui standard. Decizia adoptată de ei arată că libertatea presei pentru Parlamentul European nu valorează nimic.

Parlamentul European începe tot mai mult să semene, mai exact deja seamănă, cu Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice. Este o situație tragică pe care o observăm. Sperăm că în viitor toate acestea vor fi corectate”, a concluzionat Kobahidze.

Mass-media georgiene notează că și în Moldova li s-a refuzat acreditarea postului Imedi TV și încă două canale pro-guvernamentale georgiene, POSTV și Rustavi 2, corespondenții acestor televiziuni neputând să participe la ședința Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei de la Chișinău, din 15-16 mai.

Sursă
