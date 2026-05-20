focus.ua logofocus
20 Mai 2026, 14:05
9 183
Podoliak: Alegerile în Ucraina pot avea loc în primăvara anului 2027, dar există o condiție

Consilierul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Mihail Podoliak, a declarat că procesul electoral în țară poate fi lansat nu mai devreme de trei luni după încetarea stabilă a focului.

Potrivit acestuia, în anumite condiții alegerile pot avea loc primăvara anului 2027, scrie focus.ua.

„Consider că acest lucru este posibil doar la trei luni după încetarea permanentă a focului. Cu siguranță nu este posibil primăvara sau chiar toamna acestui an”, a declarat consilierul președinției.

Potrivit lui Podoliak, șeful Kremlinului Vladimir Putin consideră că din cauza războiului din Orientul Mijlociu pentru Rusia s-a deschis o „fereastră de oportunitate”. El susține că conducerea rusă trăiește într-o viziune proprie asupra situației și nu percepe realitatea.

„Generalii îi prezintă că el este deja undeva aproape de Kiev și mai este puțin până să cucerească toată Ucraina. El trăiește în această dimensiune”, a declarat Podoliak.

El a adăugat că această „fereastră de oportunitate” pentru Rusia poate fi primăvara, vara și toamna anului 2026. În același timp, potrivit lui, Ucraina trebuie să continue loviturile sistematice asupra sectoarelor rusești orientate spre export, deoarece „acesta este singurul argument pe care îl înțelege Rusia”.

Podoliak consideră că, în condițiile unei presiuni sistematice asupra lui Putin și în absența altor factori, alegerile în Ucraina pot avea loc primăvara anului viitor.

focus.ua logofocus
