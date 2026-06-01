Pentagonul a interzis jurnaliștilor accesul la biroul de presă, declarându-l „spațiu clasificat”.

Pentagonul a restricționat accesul jurnaliștilor la biroul său de presă, declarându-l spațiu clasificat și interzicându-le practic accesul acolo. Despre aceasta a scris ziarul The Washington Post, citând surse, iar acest lucru a fost confirmat și de purtătorul de cuvânt interimar al Pentagonului, Joel Valdez, scrie theins.ru.

Anterior, la biroul de presă, jurnaliștii se întâlneau cu angajații relațiilor publice, care organizau briefinguri și răspundeau la întrebările mass-media, inclusiv în discuții informale.

Atunci, instituția a obligat jurnaliștii să renunțe la publicarea materialelor fără permisiunea oficială a instituției, sub amenințarea retragerii acreditării, iar, după cum a exprimat secretarul Pete Hegseth, le-a interzis să „umble pe coridoarele obiectivului păzit”.

Acum, accesul la biroul de presă a fost de asemenea interzis, deși anterior era considerat un spațiu neclasificat, iar jurnaliștii aveau acces liber. După cum notează WP, această decizie a fost parțial determinată de transferul redactorilor Pentagonului în departamentul de relații publice. Acest departament trebuie să fie echipat cu SIPRNet — un sistem secret și izolat de rețele informatice, utilizat de angajații instituției militare pentru transmiterea fișierelor.

Purtătorul de cuvânt interimar al Pentagonului, Joel Valdez, a confirmat acest lucru pe rețelele sale sociale. El a scris că biorul de presă a fost „reprofilat într-un obiectiv care conține informații clasificate” tocmai din cauza transferului redactorilor în departament.

„Este cel mai transparent Departament al Apărării din istorie. Nicio încercare de manipulare din partea mass-mediei false nu va schimba acest lucru”, se arată în postarea sa.

Birourile asistentului ministrului pentru relații publice și ale purtătorului de cuvânt al instituției vor rămâne accesibile jurnaliștilor, cu programare prealabilă, a adăugat el.

Acest pas a fost făcut pe fundalul unui proces judiciar privind dacă jurnaliștii ar trebui să aibă acces liber în spațiile neclasificate ale Pentagonului, proces care durează de câteva luni. Politica instituției față de reporteri s-a schimbat brusc sub conducerea lui Pete Hegseth. Încă din decembrie anul trecut, după introducerea restricțiilor, ziarul The New York Times a anunțat că va da Pentagonul în judecată. În martie anul acesta, instanța a declarat neconstituționale restricțiile Pentagonului privind colectarea informațiilor.