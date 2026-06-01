ONU, în pragul falimentului din cauza întârzierii plăților din partea Statelor Unite și Chinei.

Despre acest lucru a anunțat ziarul american The Wall Street Journal (WSJ), transmite dw.com.

Potrivit publicației, datoria Washingtonului față de organizație depășește patru miliarde de dolari. Beijingul, în ciuda plății de aproape 850 de milioane de dolari în timpul vizitei ministrului chinez de Externe Wang Yi la sediul ONU din New York la sfârșitul lunii mai, rămâne dator cu 455 de milioane de dolari. În același timp, China promite să-și îndeplinească obligațiile față de organizație, numindu-se „practic principalul finanțator”.

SUA leagă sprijinul financiar viitor de reducerea cheltuielilor ONU. Printre măsurile cerute de Washington se numără reducerea locurilor de muncă, diminuarea numărului de zboruri cu clasa business și utilizarea traducerii automate.

Germania a redus și ea plățile către ONU

Finanțarea ONU este redusă și de alți donatori importanți ai organizației. De exemplu, din cauza economiilor, Marea Britanie și Germania alocă mai puțini bani pentru programele umanitare de combatere a foametei și bolilor. Iar scăderea plăților din partea Suediei și Olandei, explică WSJ, se datorează „schimbărilor politice spre dreapta”.

În acest context, secretarul general al ONU Antonio Guterres avertiza încă în octombrie 2025 că organizația se află într-o „cursă spre faliment”, indicând o „perspectivă foarte reală a colapsului financiar” al uniunii. Potrivit prognozelor, fondurile ONU se vor epuiza deja la mijlocul lunii august. Tot atunci, după cum notează WSJ, va deveni mai actuală problema alegerii succesorului lui Guterres, care trebuie aprobat până la sfârșitul anului 2026.

ONU a fost nevoită să reducă drastic cheltuielile

În condițiile unei lipse acute de fonduri, ONU a fost nevoită să adopte reduceri masive ale cheltuielilor. În special, organizația a închis unele birouri și a redus un număr record de trei mii de posturi în secretariat. De asemenea, au fost diminuate turele de lucru ale traducătorilor, în birouri au fost oprite scările rulante, iar reparația fațadei sediului din New York nu a fost efectuată.

Dintre alte măsuri - accelerarea retragerii trupelor din zonele de conflict din Africa și reducerea bruscă a cheltuielilor pentru operațiunile de menținere a păcii. ONU a amânat, de asemenea, plățile către Nepal, Bangladesh și alte țări sărace care furnizează trupe pentru misiunile „căștilor albastre”.

Totodată, după cum scrie WSJ, ONU nu poate contracta credite, iar conducerea sa are puteri limitate în restructurarea activității sau concedierea angajaților, a căror salarizare reprezintă 70% din cheltuielile organizației. De exemplu, când conducerea ONU a încercat să economisească 700.000 de dolari prin închiderea uneia dintre intrările securizate în sediu, diplomații s-au opus și punctul de control a fost redeschis după două zile.