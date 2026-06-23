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novosti-n
23 Iunie 2026, 18:00
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O tânără de 26 de ani a murit pe o plajă din Odesa, după ce a fost lovită de un fragment al unei drone

O tânără de 26 de ani a murit, iar un bărbat de 39 de ani a fost rănit în urma unui atac cu drone asupra litoralului din Odesa, a anunțat șeful administrației militare regionale, Oleg Kiper.

O tânără de 26 de ani a murit pe o plajă din Odesa, după ce a fost lovită de un fragment al unei drone.
O tânără de 26 de ani a murit pe o plajă din Odesa, după ce a fost lovită de un fragment al unei drone.

Tragedia a avut loc marți, 23 iunie. Victimei i s-a acordat asistența medicală necesară. La fața locului au intervenit serviciile de urgență, scrie novosti-n.org.

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele sociale, un fragment al unei drone de tip „Shahed” a lovit-o pe tânără în zona gâtului, iar aceasta a murit pe loc.

Șeful administrației militare regionale a transmis condoleanțe familiei și apropiaților victimei. De asemenea, el a îndemnat cetățenii să nu ignore semnalele de alarmă aeriană și să rămână în adăposturi în timpul atacurilor cu drone.

Sursă
novosti-n
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