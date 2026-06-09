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9 Iunie 2026, 22:51
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Nick Reiner a cerut acces la moștenire pentru a plăti apărarea în dosarul privind uciderea părinților săi

Reținut sub suspiciunea de ucidere a părinților, Nick Reiner a depus o cerere la tribunalul din Los Angeles pentru a avea acces la fondul moștenirii. El dorește să obțină bani pentru a-și plăti avocatul.

Nick Reiner a cerut acces la moștenire pentru a plăti apărarea în dosarul privind uciderea părinților săi.
Nick Reiner a cerut acces la moștenire pentru a plăti apărarea în dosarul privind uciderea părinților săi.

Fiul în vârstă de 32 de ani al regizorului Rob Reiner, cunoscut pentru filmele „Când Harry a întâlnit-o pe Sally” și „Mizeria”, este acuzat de două capete de acuzare pentru crimă de gradul întâi și alte patru infracțiuni grave. El riscă pedeapsa cu moartea, transmite independent.co.uk.

Corpurile lui Rob Reiner și ale soției sale, Michelle Singer Reiner, au fost descoperite pe 14 decembrie în casa lor din Brentwood. Experții au stabilit că soții au murit din cauza mai multor plăgi înjunghiate. Poliția l-a arestat pe Nick Reiner în aceeași zi. Potrivit anchetei, el și-ar fi ucis tatăl și mama în timpul unei dispute, după care a fugit. Reiner neagă implicarea în crimă. În prezent, bărbatul este reținut sub supraveghere strictă. Anterior, fiul regizorului a vorbit public despre lupta sa cu dependența de droguri. Recent, el locuia într-o casă de oaspeți pe proprietatea părinților.

Conform condițiilor trustului, părinții au împărțit moștenirea între Nick, fratele și sora sa. Copiii trebuie să primească jumătate din sumă la 30 de ani, iar restul la 35 de ani. Nick susține că nu a primit încă plățile. Din februarie, fondul, evaluat la 1,5 milioane de dolari, este administrat de avocatul Paul R. Kanin. Potrivit acuzatului, administratorul găsește mereu motive noi pentru a nu elibera economiile. Nick Reiner intenționează să obțină banii în instanță și să îi folosească pentru propria apărare.

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