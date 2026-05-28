Ministra română de Externe: E important să ne ținem de cuvânt și să deschidem clusterele cu Ucraina și Moldova.

Potrivit „Adevărul European”, ea a declarat acest lucru în fața presei înaintea unei întâlniri informale a miniștrilor europeni din Cipru.

Țoiu a subliniat că UE trebuie „să se țină de cuvânt” și să deschidă primele clustere de negociere cu Ucraina și Moldova încă din luna iunie.

„Este foarte important să respectăm promisiunile și să deschidem clusterele de negociere cu Ucraina și Moldova, și să facem acest lucru fără întârziere. Iunie este un moment excelent pentru asta, deoarece va avea loc din nou o reuniune a Consiliului. Și nu este vorba doar despre viitorul european pe care îl doresc vecinii noștri – este și despre faptul că ei au făcut o anumită muncă”, a spus ea.